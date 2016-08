Se ‘quema’ el PAN, renuncia Zapata

Erick Zapata ventila el favoritismo en la Presidencia hacia Alfredo Paredes

ADRIANA CRUZ/REPORTERA

El Director Municipal Erick Zapata renunció ayer al Ayuntamiento de Monclova para luego ventilar que al interior de la Presidencia Municipal existe favoritismo hacia el Director de Obras Públicas, Alfredo Paredes.

Incluso aseguró que funcionarios de primero, segundo y tercer nivel han sido obligados a firmar una carta compromiso de apoyo a Alfredo Paredes para Alcalde por un año.

Erik Zapata, fue removido del cargo como Director de Desarrollo Social, e impuesto en el área de Tenencia de la Tierra. En rueda de prensa señaló que cierra un círculo en la política, pero en corto plazo abrirá otro.

Manifestó sentirse presionado por el cambio y constantes aprietes que ha recibido por no pensar igual en temas de política que quieren imponer algo que no es del bien común, refirió el ex Funcionario Municipal.

Se dijo decepcionado del Ayuntamiento, pues asegura siempre se apoyó desde que se andaba en campaña y ahora con los cambios de Dirección lo tienen bloqueado.

“No se vale, Partido Acción Nacional tiene mucha gente con ganas de servir, pero no cuenta con las herramientas para actuar, la Administración igualmente nos tienen Atados de las manos”.

Respecto a las aspiraciones del Alcalde Gerardo García Castillo para la Gubernatura indicó que todo mundo tiene derecho a aspirar a otro cargo, “Pero si tiene aspiraciones para otro cargo político, primero tiene que renunciar para pedir licencia de inmediato, no es válido que se ande promocionando en otras Ciudades, cuando en Monclova existe muchos rezago.

PAREDES, EL CONSENTIDO

Una de las presiones que recibía de la Administración es que Alfredo Paredes es el consentido del Alcalde mencionó, Erick Zapata, sin embargo por no ser panista existe mucha gente en desacuerdo.

“La gente tiene temor a ser despedido, no se vale, que te presionen en tu trabajo obligando a firmar unas cartas de apoyo a Alfredo Paredes para la candidatura a Alcalde por un año”.

“Criticamos al PRI y estamos haciendo lo mismo”, indicó.

Dijo sentirse defraudado porque al inicio de la Administración portaron la camiseta panista echándole las ganas suficientes para apoyar a la ciudadanía, sin embargo “No es justo que pongan trabas en tu trabajo”.

QUIERE LA MINI ALCALDÍA

Respecto sus aspiraciones políticas para la Alcaldía por un año, aseguró sí le gustaría, por lo que en los próximos días sostendrá una reunión con empresarios que lo apoyarán para representar al Municipio de Monclova en las próximas elecciones.