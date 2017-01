Suspende AHMSA salidas por cesantía

AZUCENA TENORIO/REPORTERA

Se tiene en stand by los movimientos por salida de cesantía desde el mes de noviembre; AHMSA había comentado que a principios de enero se podía destrabar la problemática, sin embargo no hay salidas hasta nuevo aviso para los 100 trabajadores que desean ingresar.

Eduardo Jordán Mancha, Secretario General de la Sección 288 indicó que el problema se tiene desde el mes de noviembre y hay una lista de 100 trabajadores que ya quieren ingresar a laborar para AHMSA, pero pueden ser más de 500.

La “Diabla” indicó que la empresa será la que decida cuándo van a salir los obreros que tienen 60 años y cumplieron su ciclo laboral, mientras que los que estén enfermos saldrán automáticamente por invalidez. Ya no buscarán negociar con la siderúrgica pues tiene la última palabra según el tope que se tiene por el contrato colectivo del trabajo.

Comentó que en el 2016 salieron alrededor de 100 obreros por su cesantía y aún faltan alrededor de 5 a los que la empresa no les ha pagado.