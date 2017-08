Suspende INFONAVIT créditos en el Campanario

Asesoran a compradores e invitan a empresarios a ponerse al corriente

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Al ser el Campanario una zona de riesgo, el INFONAVIT ya no autoriza créditos de vivienda en esta área aseguró el Delegado Estatal de la dependencia, Rodolfo Aguirre; indicó, son más observadores para con los constructores de vivienda y buscan asesorar a los derechohabientes para que no sean engañados al comprar sus casas.

Aguirre anunció que el próximo lunes en CANACINTRA y el miércoles en CANACO, ambos de la próxima semana se tendrán eventos para reconocer a los empresarios responsables que cumplen con sus respectivas aportaciones para los pagos de INFONAVIT.

Con tales eventos se busca tener un mayor acercamiento con los empresarios, aunque se tiene un cumplimiento por arriba del 94 por ciento, mientras que el resto buscan invitarlas a que se acerquen para ponerse al corriente.

Informó que hay descuentos para sanear su situación ante el INFONAVIT. Si pagan de contado, un 80 por ciento en multas y recargos, sino pudieran, se pueden aplicar pagos a parcialidades con un 50 por ciento de descuento en multas y recargos.

En cuanto a los tramites de los créditos de vivienda y las quejas por la tardanza del proceso para adquirir una vivienda, el Delegado Aguirre señaló, que se tiene en Monclova un 18 por ciento de colocación de casas en el estado a diferencia de otras localidades, tales como Piedras Negras y Acuña que traen un 7 o 9 por ciento de colocación.

Sobre la colonia El Campanario en donde durante el paso del huracán Alex en 2010 resurgió un cauce natural afectando un gran número de viviendas, dijo, se han estado atendiendo de forma particular cada caso.

“De hecho ya no estamos autorizando créditos en el área del Campanario, ahorita se está viendo la alternativa pero no se están considerando créditos en el área del Campanario, no hay vivienda nueva ahí, hay un paquete de viviendas que se quedaron en construcción que no las hemos autorizado.

El Valle del Campanario se creó en 2007 a 2008, ahí ya se corrigió el daño a algunas viviendas y fallas estructurales, se hizo de una forma totalmente transparente, se supervisaron todas las viviendas; no está completamente cerrado el caso por el tema de los montos de descuentos que se están haciendo a los trabajadores, continuamos trabajando con eso y estamos checando cada caso en particular porque cada uno es diferente”, precisó.

En cuanto a reubicaciones que solicitaban los afectados por el daño en tales viviendas, indicó Aguirre que no se dieron, también negó que se les haya incrementado sus créditos por los fondos que se aplicaron a la rehabilitación de las casas.

Señaló que la reparación de la vivienda fue autorizada por el Consejo de INFONAVIT en octubre del 2012 y tales cantidades no se sumaron a las cuentas, sin embargo se detuvo los interese por períodos y se volvieron a activar.

“La afectación fueron 380 casas, mire ahorita no tengo el dato de cuantas personas se resolvió en totalidad, estamos viendo cada caso en particular mediante el departamento de cartera”, se limitó a señalar.

Remarcó que INFONAVIT es muy cuidadoso principalmente en la compra de vivienda usada a fin de proteger al derechohabiente no sea engañado al adquirir casas en malas condiciones.

Hizo un llamado para que acudan a las oficinas en donde los trámites son gratuitos y no requieren de un intermediario para nada.