Tendrán placas enlace digital

Cualquier persona tendrá acceso a la información del usuario

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

Desde diciembre del año pasado se hizo cambio de placas y entró una nueva disposición en relación a las nuevas placas las cuales ahora cuentan con un QR con el cual podrán accederse a la información del usuario, digitalizando el acceso a los detalles de a quién pertenece la placa, informó el Administrador Fiscal del Estado, Roberto Díaz.

“Va a ser muy sencillo, inclusive con el teléfono celular lo escanea y sabrá por medio del registro de la placa a quién le corresponde el vehículo, modelo de vehículo y entonces esta un carro a fuera de su casa, si es extraño le toma las características del vehículo y se podrá saber si son placas sobre puestas”, mencionó.

Sin embargo este sistema aún no está activo, explicó que la aplicación aún no está funcional, sin embargo ya lo traen y falta el software para ver cuándo podría implementarse aún no se sabe si ya estará funcional el sistema a partir de este año, aun así el QR ya aparece en las nuevas placas.

“Está bien difícil que quede este año, aún no abrimos el sistema pero si lo pueden checar con su teléfono, hay una aplicación que metes el QR, pero todavía no puede accesar a esto, estamos en espera de que se implemente el software”, señaló.