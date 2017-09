Toman escuela y cierran paso a los maestros

Dejan sin clases a 324 alumnos

MARCO ESCALERA/REPORTERO

Para presionar a la Secretaría de Educación Pública que no ha cumplido con la instalación de un transformador en la Primaria, Emiliano Zapata de la colonia con el mismo nombre, madres de familia, tomaron el plantel suspendiendo clases a 324 alumnos y por si fuera poco, “secuestraron” a los maestros y directivos quienes pretendían retirarse de la escuela para concentrarse en oficias de Servicios Educativos.

Cabe señalar que este plantel, durante el pasado ciclo escolar, fue tomado en varias ocasiones por los padres de familia, ante los problemas eléctricos que presentaba, donde incluso se tuvo la explosión del medidor por la sobre carga de energía dejando varias semanas al plantel sin energía eléctrica.

La promesa en su momento, fue que durante las vacaciones, realizarían los trabajos de instalación de un trasformador para terminar con los problemas eléctricos, y que para el regreso a clases dicho transformador estaría abasteciendo de suficiente energía eléctrica a toda la escuela, pero al momento dicho transformador no se ha instalado.

Por si fuera poco, en estos días nuevamente las aulas comenzaron a presentar problemas eléctricos y decidieron como madres de familia volver a cerrar la escuela, señalando una de ellas de nombre Yesica Durán, que no cumplió la SEP, sobre la instalación de red eléctrica nueva ni el transformador y al momento dos aulas están sin energía eléctrica y están conectados con otro salón.

“Nos prometieron que todo quedaría listo durante las vacaciones, pero es fecha que no han solucionado nada y por el contrario, los problemas están latentes ya que tronaron dos contactos hace días y no queremos que nuestros hijos corran riesgos ya que hay una extensión que viene de otro salón para tener luz, aire y copiadora, por eso decidimos tomar la escuela sin permitir la salida a los Maestros”, explicó.

Al cuestionarle sobre la decisión drástica de prohibir la salida de los Maestros, quienes dijeron sentirse secuestrados, respondió que fue una medida de presión para que arribara Félix Alejandro Rodríguez Ramos, el Subdirector de Servicios Educativos, y que den la cara para dar una solución inmediata, porque en sí, nadie pudo ofrecerles un compromiso oficial al menos durante la mañana de ayer.

Es por eso que con sus propios vehículos cerraron la calle al exterior de la escuela y al otro extremo formaron una valla humana tomándose de las manos para evitar que los Maestros salieran con sus vehículos y tampoco les permitían que abandonaran el plantel caminando amenazándoles que ahí permanecerían todo el día.

Algunas maestras a bordo de un vehículo blanco, que intentaban salir fue detenida su marcha y dijeron sentirse prácticamente secuestradas ya que no les permitían la salida y la orden que recibieron fue que se concentraran en las instalaciones de la Subdirección de Servicios Educativos para cumplir con sus horarios establecidos.

Ahí duraron hasta el mediodía de ayer que arribó la Jefa de Sector, Elsa Garza, para solicitar a las madres de familia, el retiro de sus automóviles y permitieran la salida de maestros, mostrando un oficio donde sólo es cuestión de tiempo para que continúen los trabajos para la instalación del transformador.

Al acceder a dicha petición tomaron el acuerdo de mantener cerrada la escuela, ya que no se encuentra en condiciones, ni da garantía de seguridad para sus hijos. Esta mañana estarán con cartelones ejerciendo más presión para que la SEP reaccione de inmediato.

ES IMPACIENCIA, DICE DIRECTOR

Por su parte el Director, Héctor Montenegro, dijo que la Secretaría de Educación Pública, siempre ha accedido amablemente a las peticiones de padres de familia, incluso con la instalación de cableado nuevo para este plantel ante los problemas eléctricos que presentó durante el año pasado.

En este caso, dijo que para la instalación del transformador se tiene que llevar a cabo varios procesos y los protocolos que tiene que seguirse, pero sorpresivamente este jueves al llegar por la mañana se encontraron con que el plantel estaba cerrado.

Consideró que más que nada se debe a la impaciencia de estas madres de familia, quienes desconocen que son varias instancias las que se involucran para que pueda obtenerse el resultado esperado.

Ante las instrucciones de irse a otro punto junto con su personal docente, destacó que no se les permitió por parte de las madres de familia a pesar de que el director se quedaría en guardia, pero ni así aceptaron y decidieron dejar a todos; señaló que lo más importante es que no se desató la violencia en ningún momento.