Vagaban hermanitos en busca de comida

Estallan en llanto al saber que serían turnados a PRONNIF

BRENDA REBOLLOSO/EL TIEMPO

Dos hermanitos que llegaron a pedir alimento a un domicilio de la colonia Independencia fueron canalizados a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, la tarde de ayer, luego de ser asegurados por elementos de la Policía Municipal para resguardar su integridad física.

Esther de 9 años de edad y su hermanito de 4, Samuel, son los menores que fueron puestos a disposición de la PRONNIF, donde se encargarán de revisar las condiciones de su entorno familiar.

Eran cerca de las 13:45 horas de ayer, cuando los oficiales de la patrulla 020 fueron requeridos en la calle Aguascalientes; vecinos del lugar reportaban al par de hermanitos vagando en precarias condiciones, mientras buscaban un buen samaritano que les brindara “un taco”.

Los oficiales llegaron hasta donde se encontraban los hermanitos, y al ver las condiciones en las que estaban, optaron por resguardarlos.

Los hermanitos fueron llevados hasta el departamento policiaco en donde Esther, la segunda de cinco hijos, aseguró ante el Juez Calificador en turno que se salió de su casa con su hermanito y su hermana mayor.

“Somos pobres, sí voy a la escuela, pero hoy se me hizo tarde, mi mamá nos dio de almorzar y yo fui por mi hermanito al kínder”, expresó la pequeña Esther.

La menor explicó que su padre de nombre Samuel, labora como mecánico, mientras que su madre, Josefina se dedica a cuidarlos.

“Ella no nos pega, si me porto mal sí me regaña o si digo una mentira, pero no nos pega”, detalló Esther.

Al escuchar que ella y su hermanito serían puestos a disposición de la PRONNIF, Esther estalló en llanto, mientras abrazaba a su hermanito.

“No quiero ir a la casa hogar o a la PRONNIF, yo quiero estar con mi mamá, ella nos trata bien”, dijo entre lágrimas la menor mientras se aferraba al cuerpo de su hermanito.

Tras ser certificados por el médico legista de la corporación policiaca, los menores fueron trasladados a las instalaciones de la PRONNIF donde se encargarían de buscar a sus progenitores.