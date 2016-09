Ya son 9 años de la tragedia

Recuerdan con terror la explosión de tráiler en Celemania

ERIKA GONZÁLEZ/REPORTERA

EJIDO LAS FLORES, NADADORES, COAH.- A 9 años de la explosión de un tráiler cargado con 22 toneladas de dinamita explotó luego de chocar cuando circulaba sobre la Carretea 30, la gente recuerda con terror la noche dela tragedia que aseguran no fueron 28 los muertos, sino más de un centenar.

Eduardo Galván Aguilar, relata con gran tristeza que hace nueve años desempeñaba su cargo como Comandante de la Policía Municipal de Nadadores, cuando en la base recibieron el reporte del choque de un tráiler con una camioneta.

“Cuando nosotros llegamos, ya estaban los chavos muertos los de la camioneta, entonces yo me puse a dar la vialidad, y las personas se paraban a ver, y por más que decíamos que no se arrimaran no hacían caso”, relató.

De repente vio que el tanque de diésel empezó a incendiarse, y después le tronaron las llantas del tráiler, fue cuando las personas empezaron a correr, pues creyeron que el tráiler había explotado, y un rato más se vino la explosión más fuerte.

“Yo estaba como a 60 metros dando la vialidad y tres de mis compañeros estaban detrás de la pipa, y cuando escuché el estruendo, vi a las personas heridas y los demás mutilados, y quise arrancar la camioneta pero ya no funcionaba”, dijo.

Recordó que es lo más espeluznante, que ha vivido en toda su vida, pues le tocó caminar sobre tórax, manos, tripas, pies. Decían que eran 28 personas las que murieron pero asegura que fueron más, ya que él se encontró en el lugar de los hechos.

“Estoy seguro que fueron más de cien personas las que perdieron la vida, fue algo muy feo, yo no me desmayé, vi todo, a mí no me afectó mucho, solamente veía oscuridad, y sólo sentía las partes de cuerpos donde iba caminando”, mencionó.

Su voz se quebrantó al recordar esos momentos, a pesar de que han pasado nueve años, para Eduardo recordar es volver a vivir, pues no puede evitar derramar sus lágrimas, pues en su cuerpo aún hay pedazos de plásticos incrustados, ya que no le molestan y no fueron necesario que los retiraran.

“Alfonso Valdez, fue el Alcalde que estaba ahí si él hubiera querido, nos hubieran pensionado, yo no recibí nada como mucha gente dice que recibió dinero, ahorita soy comerciante y es a lo que me dedico”, finalizó.

