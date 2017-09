No hay recursos para remodelación

El Director de Obras Públicas, Jesús Chávez Peñaloza, señaló, que de momento no se tiene contemplado hacer nada porque no hay recursos para llevarlo a cabo

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Luego de la declaraciones que vertió la Directora del DIF Municipal Ana Irma Ramírez Terrazas en torno a la rehabilitación de la loza del albergue Campesino, situación por la que estaban sacando los muebles para resguardarlos en otro espacio propiedad del Municipio, el Director de Obras Públicas Jesús Chávez Peñaloza, señaló, que de momento no se tiene contemplado hacer nada porque no hay recursos para llevarlo a cabo.

“La verdad no hay recursos, no puedo decir mentiras no tengo una fecha clara, si está afectado la loza y se tendrá que reparar poniendo un sobre techo aparte de una columna por el interior para reforzar el centro de la misma, pero no tengo fecha tentativa estamos dependiendo del Presidente Municipal que nos diga cuando habrá dinero disponible, ” aclaró el funcionario.

Dijo que si le hacen falta a ese espacio público construirle bajadas de agua por las trasminaciones que se dan y que esto podría generar un gasto de hasta 80 mil pesos, pero recalcó que no hay una fecha límite para llevarlo a cabo, pues recalcó que actualmente están trabajando también a marchas forzadas por falta de presupuesto en el asilo de ancianos.

Chávez Peñaloza, refutó que se tenga proyectado realizar una extensión para hacer más grande el albergue campesino por dos causas importantes, una porque no hay recursos, y la otra porque ya tienen poco tiempo para que termine la administración.