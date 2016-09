Clausuran juegos Paralímpicos

Agencias/El Tiempo

Rio de Janeiro.- La ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro llegaron a su fin este domingo con increíble ceremonia de clausura donde la nadadora Nely Miranda portó la bandera de México en el desfile en el Estadio Maracaná. Con la cuenta regresiva iniciada por el Mestre Batman y los “Batuqueiros del Silencio”, un grupo de percusionistas que ideó un sistema para que personas con deficiencias auditivas también pudieran tocar el tambor. Fuegos artificiales pintaron el cielo de Río de Janeiro en la clausura de los JJOO Estuvieron acompañados de la cantante Gaby Amarantos, una de las muchas estrellas locales que participarán en la ceremonia, como Ivete Sangalo, Vanessa da Matta o el Dream Team do Passinho. Amarantos, enfundada en un mono plateado, puso el toque de ‘tecnobrega’ —un ritmo del norte del país- en los primeros segundos de la ceremonia, dando paso enseguida al metal de Sepultura, tocado en parte por Jonathan Bastos, que toca la guitarra con los pies. El himno nacional brasileño fue cantado por Saulo Lucas, tenor ciego y autista, aunque en el palco de autoridades no estaba presente el presidente Michel Temer, que está viajando a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. China lidera con 39 medallas de oro los Juegos Paralímpicos de Río 2016 La ceremonia estuvo presidida por el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, en calidad de presidente en funciones, y por el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Philip Craven. Después se dio inicio a la entrada de las 160 banderas de los países participantes, aunque la voz en off no anunciaba el nombre de cada país cuando entraba en Maracaná. Los atletas ya estaban presentes sentados en sus asientos en la pista del estadio antes de que empezara la ceremonia, por lo que no se produjo el tradicional desfile de los atletas, acortando así el evento.