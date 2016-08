Décimo robo en dulcería

“Dulcería Shavita” fue víctima nuevamente de los amantes de lo ajeno.

Por décima ocasión, una conocida dulcería localizada al norte de la Carretera Federal 57, fue blanco de los ladrones, quienes aprovecharon de nueva cuenta la falta de vigilancia en el lugar y lograron llevarse varios miles de pesos en mercancía, al irrumpir en el negocio por la pequeña ventana del baño del local.

Fue la mañana de ayer, cerca de las 09:15 horas de ayer cuando Teresa Vázquez Hernández, encargada de la dulcería denominada “Dulce Shavita” se llevó una desagradable sorpresa al abrir el establecimiento.

La empleada descubrió que faltaba diversa mercancía, tanto chocolates y hasta refrescos, además, la terminal de las cámaras de vigilancia había desaparecido, quedando el lugar “patas pa´ arriba”.

Ante esto, la encargada de la dulcería se encargó de dar aviso a las autoridades, arribando hasta el negocio localizado sobre la Carretera Federal 57, número 2214, a la altura de la colonia Santa Isabel, elementos de la Policía Investigadora del Estado.

La empleada señaló que los amantes de lo ajeno irrumpieron a la tienda por medio de la ventana del sanitario, la cual dañaron para meterse y hacer de las suyas.

Así mismo, la afectada detalló que con esta es la décima ocasión que los ladrones se meten a robar en la dulcería, ya que aprovechan que los predios aledaños se encuentran deshabitados.

“Esta vez sólo movieron las cámaras de seguridad pero se llevaron la terminal, con el fin de que no se grabara la identidad de los ladrones; ya nos agarraron de bajada, pues se aprovechan de que en la gasera no hay nadie pues apenas está en construcción, y el monto del robo aún no lo sabemos ya que todavía no hacemos inventario, pero sí puedo decir que se llevaron varios miles de pesos en mercancía” detalló la encargada de la tienda.

Por su parte, los sabuesos de la PIE al tomar conocimiento del robo al negocio, solicitaron a los afectados a pasar a interponer su formal denuncia ante el Agente del Ministerio Público.