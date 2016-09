Pulso sindical

Buen Día…

Para muchos trabajadores de Johnson Controls, la representación sindical seguía siendo un ‘fantasma’ tan sólo de preguntarles desconocían quien era quien les defendía…

La abogada laborista SUSANA PRIETO TERRAZAS, quien representa a la Asociación Obreros Unidos, visitó Monclova para entrevistarse con trabajadores los cuales con miedo se acercaron toda vez que la empresa cambia de dueño ahora será el capital ADIENT y en un acto de justicia increpó a la empresa Johnson Controls a pagar la indemnización a los trabajadores, quienes decidirán si seguirán trabajando para los nuevos patrones de ADIENT.

La abogada explicó, la empresa Johnson Controls desaparece ya da paso a ADIENT, la cual empieza a cotizar en al bolsa de valores Wall Street de Nueva York, a partir del 1 de octubre del presente año, por lo tanto no se lleva ningún pasivo contingente teniendo un grave problema, los países donde se encuentra establecida, México es el único que tiene una Ley Federal del Trabajo.

“La ley aparentemente protege los derechos de los trabajadores y si al empresa desaparece, tiene que indemnizarlos porque no puede contemplarse el pasivo contingente para la nueva empresa. No hay una sustitución patronal, de acuerdo a lo que la ley establece deben estar registrada en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”, dijo.

En cambio, la corrupción que habita en México facilita a Johnson Controls porque que la empresa cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado, de los sindicatos de la CTM y CROC en contra de los trabajadores…

Aseguró, el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un ignorante, pues no es un organismo facultado para asesorar ni trabajadores ni patrones.

“No he llevado a cabo las investigaciones pertinentes y no es tan inocente el titular, como representante del gobierno del estado saben que la empresa debe pagar indemnizaciones, pero en el País sólo se trabaja para proteger a las empresas”.

“El trabajador tomará la decisión de seguir trabajando con la nueva empresa ADIENT, después que lo hayan indemnizado por los servicios prestados y de no ser así, tienen 60 días para demandar a Jhonson Controls”, indicó Susana Prieto.

Las unidades CEMESA y Hércules de Minera del Norte (MINOSA) superaron con éxito sendas auditorias de seguimiento a su sistema de calidad ISO-9001:2008, realizadas por especialistas de la Société Generalé de Sourvillance (SGS).

Desarrollada durante dos días en cada una de las respectivas unidades de MINOSA, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), la revisión comprendió las diferentes fases del proceso minero tanto en áreas administrativas como operativas y de mantenimiento.

Ambas unidades explotan yacimientos de mineral de fierro para abastecer de materia prima a los Altos Hornos de AHMSA en Monclova. CEMESA en la capital de Durango y Hércules en el semidesierto de Coahuila, cercana al límite con Chihuahua.

Desde septiembre de 2008, CEMESA y Hércules cuentan con la certificación a su sistema de calidad basado en la norma internacional ISO 900 y han mantenido su vigencia hasta la fecha con auditorias de seguimento por los expertos de SGS…

