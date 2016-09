Avizora pleito por reclamó de tierras

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

EJIDO VILLA DE NADADORES, COAH.- Habitantes de esta comunidad se dijeron estar inconformes después de que el Comisariado Alberto Figueroa pretende vender la extensión total a lo que corresponde a una cancha deportiva, la cual es de hijos de ejidatarios.

Molestos señalaron que los compradores ni siquiera son del ejido la mayoría, son habitantes de los Municipios de San Buenaventura, Nadadores y Monclova.

“Les están vendiendo el terreno en 25 mil pesos, no es justo que nos quiten lo único bueno que tenemos en el ejido, no es posible que las Autoridades correspondientes no hagan nada, porque no es la primera ocasión en que el Comisariado Ejidal hace una tranza”, dijeron.

Los miembros del Comité del Ejido, al ver al Presidente Municipal, le cierran el portón impidiéndole el paso, así mismo como correrlo con palabras altisonantes, a lo que el Edil hizo caso omiso, y se brincó la barda para estar en la junta.

El Alcalde expuso la problemática al Mandatario Estatal aprovechando su gira por la región y le hizo entrega de una carpeta con las firmas de los inconformes, copias de los planos del terreno ejidal donde está marcada el área verde.

El compromiso fue que representantes de CERTTURC, iban a acudir el día de ayer para ver cómo se encuentra la situación, pero ni acudieron y dejaron plantado al Alcalde aún y cuando había sido citado.