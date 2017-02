Baja recaudación del predial en este 2017

El Tesorero Municipal dio a conocer no han tenido la respuesta esperada y que la rifa de un automóvil, no ha motivado a la gente a acercarse a pagar

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Aunque año con año aumenta el número de personas que cumplen con el pago de predial así como la cantidad de recursos que ingresan a las arcas municipales por este impuesto, en el 2017 no se ha obtenido la respuesta esperada aún con la rifa de un auto y aparatos electrodomésticos para los contribuyentes cumplidos.

El Tesorero municipal Julián Sánchez Vázquez dio a conocer no han tenido la respuesta esperada en lo que respecta a la contribución de impuesto predial y ni la rifa de un automóvil ha motivado a la gente a acercarse a pagar.

“Año con año vemos que va en aumento la recaudación de predial, pero la gente no ha respondido como nosotros esperábamos aun cuando a principios de año optamos por motivarlos con una rifa”.

Dijo que tesorería no cuenta aún con un balance del ingreso por impuesto predial que han tenido en lo que va del 2017, pero definitivamente no es la cifra que se esperaba, ya que a la fecha va “parejo” con la misma cantidad del 2016 pero tomando en cuenta la rifa de un automóvil para los usuarios cumplidos esperaban que fuera más alta la captación.

Destacó que el mayor rezago de predial lo tienen en lo que respecta a viviendas, ya que las empresas que están instaladas en el municipio han cumplido en tiempo con el pago de este impuesto, contrario a lo que en otras administraciones se enfrentaban porque existían un gran rezago de parte de empresas en cuanto al pago de predial.

Agregó que la rifa del automóvil se realizará el 15 de junio, por lo que se espera que en los siguientes meses las contribuyentes se acerquen a cumplir con el pago de predial que les corresponde a sus viviendas.