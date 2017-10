Distribuye SIMAS agua contaminada

Desde el pasado mes denunciaron la anomalía y no la han corregido

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El ex candidato a la alcaldía de Cuatro Ciénegas por la vía independiente Ramiro Rodríguez Rosas evidenció las condiciones anti sanitarias con que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento está dando el servicio a la ciudadanía, pero a título personal dio su opinión de como recibe el suministro de agua potable en la red de su domicilio, donde resalta que es un líquido color café el cual dejó de utilizar en su casa por las mismas condiciones anormales.

En entrevista vía telefónica, el también ciudadano dio a conocer que desde el pasado 22 de septiembre fue la primera vez que denunció esta anomalía, pero hasta hoy día no se ha corregido, adujo que personal de SIMAS ha estado revisando su tubería pero no han encontrado las causas de este problema.

“Yo tengo el problema de manera persona y de la misma forma lo expongo, yo no sé la demás gente no tiene el mismo problema pero yo sí, no estoy utilizando agua de la llavea para ninguna actividad en mis casa, porque desconozco hasta qué grado esté contaminada, las gente del sistema ya han venido a revisar, pero esto no cambia siempre ha sido lo mismo,” dijo el ex candidato.



A casi un mes del problema de la suciedad del agua, el afectado expuso que no dejará estar haciendo el reclamo ante el gerente de SIMAS Juan Pablo Garza Herrera porque el servicio en lo personal está poniendo en riesgo a su familia.