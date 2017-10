Excluyen a productores del Programa Concurrencia

Pierden ejidatarios de San Buena beneficios del Estado

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Comuneros y ejidatarios de los diferentes ejidos de San Buenaventura quedaron excluidos de los programas de beneficio para el campo denominado Concurrencia, tan sólo porque en la Tesorería Municipal omitieron depositar el dinero de aportación para poder participar y verse agraciados, ahora serán las mismas Autoridades Municipales quienes tendrán que dar una explicación a las personas que perderán sus beneficios.

Ismael Martínez Arce Coordinador de Desarrollo Rural Municipal, confirmó que la exclusión de los programa de concurrencia toda vez que el Sub Secretario de Operación Regional de la Secretaría de Desarrollo Rural Juan Alejandro de Luna González, notifico vía oficio al ayuntamiento de San Buenaventura, que quedaron excluidos de dicho programa porque no se realizó el deposito en tiempo y forma para participar en dicho proyecto agrícola.

“De acuerdo a los proyectos dictaminados y positivos viables a participar, en este sentido y teniendo como escenario el cierre de programas se torna muy difícil para ambas administraciones cerrar en tiempo y forma, por ello me permito notificar que dicho convenio queda sin efecto porque no se depositó en tiempo y forma, pues de acuerdo a nuestro registro dicho municipio no cuenta con el pago depositado,” así reza el oficio, expuso el funcionario municipal.

Martínez Arce, informó que de 29 solicitudes para el programa de concurrencia, 19 de ellos fueron aprobados y se verían beneficiados con implementos agrícolas y ganadero como maquinaria y demás, ante ello serán las mismas autoridades quienes den una explicación a los sanbonenses que serían beneficiados.