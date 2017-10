Favorece inversión estatal a la Laguna

Otras regiones exigen equidad

REDACIÓN/EL TIEMPO

Con un total de 10 mil 760 millones de pesos, la Región Laguna ha sido favorecida durante la presenta administración estatal con obras y servicios que han venido mejorando su calidad de vida, dándole preferencia por encima de otras regiones y municipios que son más eficientes en su recaudación.

Cifras de la Tesorería estatal indican que en materia de ISN, la Región Sureste suma una recaudación de 600 millones de pesos, mientras que Torreón un total de 287 millones de pesos.

Es en inversión pública donde la Laguna ha sido favorecida: mientras que la región centro del estado tiene una bolsa total de apenas 5 mil 445 millones de pesos y la sureste 8 mil 710 millones de pesos, la Laguna maneja un total de 10 mil 760 de pesos.

Gracias a esta inversión, Torreón tiene importantes obras que se han construido durante el sexenio, como lo son la línea verde, donde se invirtieron 143 millones de pesos, o el Paso superior Mieleras, con 85 millones de pesos, o el Polideportivo La Paz, donde se inyectaron 30 millones de pesos, por mencionar solo algunos ejemplos.

En San Pedro, se construye un cuartel que albergará a 3,200 militares y sus familias, tiene un costo superior a los 800 millones de pesos, mientras que en Viesca ha recibido una inversión como nunca antes se había tenido en los rubros más variados que permitan mantener su categoría de Pueblo Mágico.

Puentes, escuelas, universidades, vialidades, plazas públicas, complejos deportivos, además de obras en materia de seguridad, han llegado a la región laguna, lo cual generó esta semana un pronunciamiento del alcalde de Ramos Arizpe, ya que este municipio es el que más aporta en materia de Impuesto Sobre Nómina.

Exige Ramos Arizpe equidad

El Alcalde Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, exigió equidad en la repartición de recursos provenientes del ISN, al afirmar que lo justo es dar más a quien más recauda.

“Deberíamos de recibir más recursos de lo que recibimos en el tema del ISN”, expresó el alcalde ramosarizpense, “es decir, hay lugares en donde no se genera tanto empleo y se va recurso del ISN a esos lugares.

“Ramos Arizpe es el municipio que más genera ISN en todo el estado per cápita. Es decir, si nos fuéramos municipio por municipio, Ramos Arizpe es el municipio que en proporción genera más ISN en el estado, y no, no tenemos ese retorno proporcional”.