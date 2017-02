Necesitamos que se escuche nuestra voz

Los habitantes de los ejidos quieren ser escuchados, quieren que las autoridades se comprometan y estén cerca de ellos

REDACCIÓN / EL TIEMPO

SAN PEDRO COAH.- Javier Guerrero, aspirante a candidato independiente para la gubernatura del estado, continuó su recorrido en búsqueda de las firmas que la legislación le impone para conseguir su candidatura, y este fin de semana regresó a su natal San Pedro de las Colonias, además de Francisco I. Madero y Torreón.

Visito los ejidos La Pinta del municipio Francisco I. Madero, y los ejidos La Rosita, Concordia y Urquizo de San Pedro de las Colonias, donde recorrió junto con los Jóvenes Guerreros y los simpatizantes que conforman su red afectiva, las calles de esos ejidos y además de conseguir más firmas para su registro, platicó ampliamente con sus habitantes.

Javier Guerrero afirmó que en todo sus recorridos y en los ejidos no fue la excepción, la gente está cansada de los políticos corruptos, de la falta de calidad en el ejercicio de gobierno, de políticos que no saben escuchar, que no están cerca de los ciudadanos, que olvidaron la ética en el ejercicio de su responsabilidad, que no se preocupan por la solución de los problemas, políticos que se dedican a alimentar clientelas electorales con recursos públicos, y que desvían la atención de los problemas y las prioridades más importantes de una comunidad, están cansados de alcaldes que en lugar de estar preocupados por atender las necesidades prioritarias de su municipio se dedican a organizar bailes con grupos famosos, y a controlar clientela con tinacos, despensas y botes de pintura con recursos públicos.

En los ejidos los habitantes quieren ser escuchadas, quieren que las autoridades se comprometan y estén cerca de ellos. Javier Guerrero al platicar con ellos les dijo “necesitamos que nuestra voz se escuche y tenga consecuencias. Las cosas no van a cambiar si los ciudadanos de Coahuila no tomas la decisión de participar y asumir de manera plena su condición y responsabilidad de integrantes de una comunidad.

Les recordó que estamos en un momento importante, donde los coahuilenses tienen la posibilidad de decidir por ellos mismos lo que quieren que pase en el futuro inmediato en su estado y su región, solo los ciudadanos pueden determinar el resultado y definir el tipo de gobierno al que quieren aspirar, sin dejarse influir o intimidar.

El aspirante a candidato independiente ha recorrido varias veces los municipios del Estado, donde ha involucrado muchísimos ciudadanos voluntarios que lo han estado acompañando en esta cruzada, lo que le da entusiasmo y energía, afirmó “ porque como nosotros ellos piensan que es posible que podamos tener algo diferente, impulsar gobiernos cercanos a la gente y a sus necesidades”.