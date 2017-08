Reconoce regidora que no pudieron frenar invasión

De taxis de Nadadores a San Buena

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La Regidora de Transporte Flor Fuentes Briones, señaló que en cuatro años de administración no se pudieron controlar las quejas sobre la invasión de rutas y espacios que taxistas de Nadadores cometieron en agravio de concesionarios de San Buenaventura, porque no hubo ni las más mínima intención y apoyo de las mismas autoridades a pesar de que era agravios en contra de sus mismos representados.

La edil reconoció que mientras no se tenga la disposición para frenar este problema, lógico éste continuará, pero instó a las próximas autoridades que tomaran el cargo a realizar su trabajo con responsabilidad conforme a lo que dicta la ley y no permitir este tipo de transgresiones.

“Yo no tuve el apoyo de las autoridades actuales, aunque siempre defendí a los concesionarias de taxis de San Buena, me fue imposible cuando tienes a quienes tienen el poder en contra tuya, aun así se pudo controlar pero no solucionar, es cuestión de hacer tu trabajo y sé que quienes ocupen este lugar en la próxima administración si lo hará, porque son personas muy diferentes,” recalcó la regidora.

Señaló que aunque tienen controlado este problema de invasión de rutas, aún se dan casos de que choferes de nadadores lo intentan cada vez que tienen la oportunidad, aún así dijo que si se aplicaron sanciones a quienes en su momento transgredieron la ley de transporte.