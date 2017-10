Será Riquelme quien designe Mando Único

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El Alcalde electo del Municipio de Nadadores, Abraham Segundo González, dio a conocer, que en materia de seguridad y ante la falta de Mando Único en la dirección de la Policía Municipal, corresponderá al Gobernador electo, Miguel Ángel Riquelme Solís, decidir si se implementará la homologación de la Policía Preventiva como el resto de las corporaciones en la Regio Centro del Estado de Coahuila.

Es un tema muy delicado, estamos en pláticas, todos queremos la seguridad de la familias y la ciudadanía estamos en la disposición, pero será el gobernador quien al final decida, principalmente porque nos faltan elementos, patrullas y lo necesario para tener una corporación eficiente entonces dependemos en su mayoría del Gobierno Estatal, si se ha de implementar pues tendrían que apoyarnos en todo lo que hace falta, “dijo el próximo presidente municipal.

Relativo a su percepción sobre el Mando Único señaló que es muy viable, expuso que para la seguridad se puede trabajar de las dos maneras, pero que mejor si es con el apoyo del Gobierno Estatal para poder eficientar la dirección de Seguridad Pública.

De manera particular expuso que el Mando Único ha transformado en mucho la seguridad ya que sales o viajas con más tranquilidad y no como antes que lo hacías con temores de todo tipo, añadió que Nadadores es uno de los municipios que no lo tiene y podría ser de gran beneficio si se implementará.