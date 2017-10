Confirman 16 reos muertos en penal

VANGUARDIA / EL TIEMPO

MONTERREY, NL.- El Gobierno de Nuevo León, confirmó que son 16 los reos que perdieron la vida, en el motín del Penal de Cadereyta, además de que aseguraron que 11 de ellos, estaban relacionados con el delito de secuestro y eran miembros del crimen organizado.

Los otros 5 también estaban vinculados con delitos graves.

Aldo Fasci, Director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (CISEC) y el Procurador Estatal, Bernardo González Garza, ampliaron la información sobre los sucesos en el centro penitenciario.

Establecieron que además de los muertos, hay 31 personas lesionadas que reciben atención médica.

“Hay una lista de lesionados, cuatro en quirófano, uno de ellos herido por arma de fuego”, detalló.

Mencionó que el resto no corre riesgo su vida, ya que presentan lesiones que no son de consideración.

Ambos funcionarios, coincidieron en que se va a abrir una investigación, para procesar a los que participaron en los hechos violentos.

Hasta el momento, tienen identificados a 54 personas que habrían participado en los disturbios.

La violencia en el Penal estalló la noche del lunes y siguió durante la mañana y parte de la tarde del martes.

Por la noche, el gobierno Estatal, reconoció que había hecho uso de la fuerza letal para retomar el control del centro penitenciario.

Sostuvo que no se cometieron violaciones a los derechos humanos de los reclusos.