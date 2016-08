A Juan Gabriel no le molestaban comentarios sobre su sexualidad

Juan Gabriel no sólo superó sus carencias económicas para salir adelante, también se hizo de un lugar en la música pese a las críticas y comentarios negativos que sufría en sus inicios, sobre todo los relacionados con su sexualidad.

En una entrevista para Ricardo Rocha en 1985, Juan Gabriel no sólo habló sobre la muerte, sino que también reveló que no le molestaban los comentarios y declaró que fueron las mamás quienes comenzaron a hacerle publicidad y protegerlo.

“Al principio no faltaba la gente (que desventuradamente, desgraciadamente todavía hay, pero un poco más cuando empezaba) que me gritaban de cosas, y las protectoras mías fueron siempre las mamás porque como sabían que yo no tenía. Fueron las primeras que empezaron a hacer toda la publicidad, toda la buena aureola que me rodea, ellas fueron las primeras protectoras, en sí las mamás, las muchachas. Yo estaba inocente, yo lo único que hacía era trabajar”.

Cuando Rocha le preguntó qué le gritaban, Juan Gabriel dijo:

“Me gritaban muchas cosas, muchas groserías, que todo el mundo las sabemos, yo las conozco pero no las utilizaría. Me gritaban de cosas de cualquier manera porque como estaba muy jovencito, pues lógicamente todos los jovencitos y simpatiquitos.

“Soy un ser humano, simplemente, como cualquier otro. Cualquier muchacho, cualquier señor, con sus errores y sus defectos, lo que pasa es que en mí es ser mejor espiritualmente que material. Entonces eso puede desvirtuar la imagen de un artista. En sí, a un artista si le va muy bien, si es hombre le dicen que es homosexual y si es mujer que es lesbiana”.

Rocha le preguntó si le ofendían los comentarios, a lo que “El Divo de Juárez” respondió:

“No. Yo estoy muy seguro de mí, tanto que ya ve usted, estoy aquí”.

Juan Gabriel dijo que no se sentía obligado a dar explicaciones. Lo mejor es demostrar con hechos, tal y como yo lo he hecho. Lo hago, lo haré y lo seguiré haciendo. Si eso les molesta a algunas personas que escriben o no, que son de algunos medios de comunicación amarillistas, pues lo siento mucho. Yo, que no tengo una preparación que digamos que no fui a la secundaria, porque no fui, llegué hasta la primaria por carencias, pero sin haber tenido estudios superiores aquí estoy, hablando frente a una cámara.