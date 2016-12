Los que han mandado “volar” a las Aguilas

El último Aviles Hurtado del equipo Xolos

Agencias/El Tiempo

Todo estaba listo, América había hecho el negocio perfecto. Le había dado salida a Darwin Quintero y de paso había logrado la contratación deseada, la llegada de Avilés Hurtado suponía una petición clara de Ricardo Antonio La Volpe, sin embargo y contra todo pronóstico, el jugador se negó de manera rotunda a llegar a Coapa, fue así que, pese al arreglo total de las directivas, el fichaje que parecía totalmente amarrado se cayó.

Parece raro que un jugador en el futbol mexicano se niegue a llegar a uno de los equipos más grandes del país, al más ganador, como dictan los números, sin embargo, de todo hay en la villa del señor. El caso de Avilés Hurtado no es el primero, al contrario, se une a una lista que cada vez se hace más larga. Tal vez porque se sabe que la presión en Coapa es grande, o quizá y simplemente sea una cuestión de ideales, de amor puro al equipo que en el que se juega y al cual no se quiere abandonar.

Es por todos conocido que América siempre quiere tener al mejor plantel. Sus condiciones se lo exigen. A continuación, presentaremos algunos casos de jugadores que se negaron a ir al América, o bien, fueron pero sin su entero consentimiento.

ALEX AGUINAGA

El ídolo necaxistas es tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos de esta situación. En plena década de los 90, cuando los Rayos dominaban el futbol mexicano con su juego ofensivo, América buscó varias veces llevarse al ecuatoriano a sus filas, sin embargo, el mediocampista se negó de manera categórica, no pensaba dejar al Necaxa y menos salir para jugar en su hermano mayor. Pese a que en varios veranos su salida parecía inminente, precisamente por esa relación entre ambos clubes, Aguinaga plantó cara y nunca cedió.

JOSE SATURNINO CARDOZO

Pocos futbolistas en la historia le han hecho tanto daño al América como Jose Saturnino Cardozo. El paraguayo sacudió las redes cuantas veces quiso cuando en frente había un arquero americanista. Su condición de súper extranjero lo llevó en interminables ocasiones a ser el objeto del deseo de los azulcremas, sin embargo, diablo como pocos, el delantero le juro amor eterno a su Toluca y su figura se hizo eterna en el infierno. Siempre se negó a vestir de amarillo.

FABIÁN ESTAY

No es que no quisiera jugar en el América, lo que no quería era salir de Toluca, lo cierto que Fabián Estay llegó al América en condiciones en las que a ningún jugador les gustas estar. El chileno estaba feliz en los Diablos cuando una oferta irrechazable llegó para llevarlo a Coapa. La vulnerabilidad de los jugadores le impidieron imponer su deseo y sin su consentimiento terminó jugando con las Águilas, ya después, el mismo Estay reconoció que la situación finalmente fue buena.

RAMÓN RAMÍREZ

Ramón Ramírez es uno de los casos más emblemáticos en esta historia. Su pase de Chivas al América, directo y sin escalas, generó todo tipo de polémica. El mediocampista era un ídolo en Guadalajara y de manera rotunda se negó a ir al odiado rival, pero no había nada que hacer, la venta estaba hecha y Ramírez se tuvo que vestir de amarillo, aunque no por mucho tiempo. Lo qué mal empieza mal acaba, debió pensar el jugador, quien apenas un año después viajó a Monterrey para vestirse de Tigre.

AVILÉS HURTADO

El caso del colombiano es el último gran “escándalo” en las aspiraciones del América. Cuando el arreglo entre directivas era total, Avilés Hurtado se negó a dejar la frontera. El extremo ha trabajado duro en Tijuana, por lo que decidió quedarse ahí, alejado de los reflectores de un equipo tan mediático como el América.