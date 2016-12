Se quejan en Chile del futbol mexicano

Agencias/El Tiempo

La Liga MX ha volteado a ver a los jugadores chilenos ante el rendimiento que han tenido en sus clubes, por lo que este semestre, los Pumas de la UNAM se hicieron de los servicios del bicampeón de goleo Nicolás Castillo, y es que en lugar de causar alegría por ver a sus estrellas emigrar a otras ligas, en Chile causa molestia.

“El mercado mexicano le hará mucho daño al fútbol chileno, lamentablemente tienen posibilidad de tener 10 extranjeros. Tienen un potencial económico grande y saben que los chilenos que han ido para allá han rendido”, expresó José María Buljubasich, gerente técnico de Universidad Católica en entrevista a ‘Radio ADN’ de Chile.

Los dirigentes andinos se sienten amenazados, ya que aseguraron no ser ellos quienes ofrecen a sus jugadores, sino que por el contrario, los visores de los equipos mexicanos van en busca de ellos.

“Los clubes chilenos no vamos con una maletita vendiendo los jugadores. No nos ponemos tan contentos que se los lleven; muchos piensan que nos ponemos felices porque nos entra plata pero no es así. Es más grande el daño deportivo que nos hacen”.