CON / TEXTO POLÍTICO

MARTÍN SILVA PINEDA

DE Nueva cuenta se registró ayer por la tarde un accidente fatal en la Región Carbonífera, concretamente en la Mina VII de MIMOSA filial de Altos Hornos de México, esto en el Mineral de Barroterán, municipio de Múzquiz, ahí cerca de la carretera interestatal que comunica a El Sauz con Barroterán, Palaú y Múzquiz, en donde laboran trabajadores pertenecientes a la Sección 303 del recién creado Sindicato Democrático Nacional de Trabajadores Mineros, AHMSA informó a través de un comunicado que la mina se localiza en terrenos que pertenecen al municipio de Progreso, pero vaya usted a saber si pertenece a Progreso o a Múzquiz, lo que si es cierto es que la falta de seguridad y vigilancia en los centros de trabajo, como en este caso las Minas, quedó de manifiesto y es que ni la empresa, ni el Sindicato se preocupan por la seguridad de los trabajadores, ellos lo que exigen es producción así tengan que fregarle la salud y hasta la vida a los pobres mineros que, como no tienen otra opción de trabajo, tienen que acudir a las inseguras minas y pozos de carbón para sacar el sustento de sus familias, en los próximos días seguramente estaremos leyendo información de los representantes de la Secretaría de Trabajo y de la propia empresa que todo esta a toda madre, que no hay nada de que preocuparse y que por lo pronto ellos seguirán explotando a los trabajadores, son chingaderas licenciado, como decía “El Tilcuas”.

Y en otro Con Texto ya está prácticamente todo listo para que este día JAVIER TOLEDO AGUILAR, se convierta en el nuevo Coordinador de la UA de C en la Unidad Norte, conformada por 14 escuelas y facultades, y lo que le habíamos ya anticipado, yo no sé cómo le va hacer para sacudirse tanto zángano, inútil maestro, asesor o instructor que tiene ahí cobrando de oquis en la Coordinación, y si se suponía que él era el único que andaba en campaña, tonces que chingaos andaban haciendo algunos que tienen funciones específicas en la Coordinación, como la propia Coordinadora de Prensa MARTHA JULIA SILVA, que en lugar de estar cumpliendo con su función, que casi nunca lo hizo, hay andaba detrás de TOLEDO oliéndole los pedos para asegurar su continuidad en la “chamba” y así andaban otros inútiles sirve pa nada, aunque creo que el tal TOLEDO hizo el compromiso con algunos de los que lo apoyaron de terminar con toda esa podredumbre que le ha hecho mucho daño a la Universidad Autónoma de Coahuila, “verdad Perra”?.

“Si somos fieles a Cristo y obramos el bien, podemos difundir la Luz de la esperanza de Dios”, Papa FRANCISCO.

Y retomando el tema de los Mineros, creo que el accidente en la Mina VII de MIMOSA deberá de obligar a los trabajadores de la Sección 303 y el resto de las Secciones a las que pertenecen los trabajadores que laboran para las diferentes Plantas, Minas y empresas de AHMSA, a pensar si realmente es bueno cambiar de organización sindical, porque como le comentaba al inicio de esta entrega, es mucho lo que ponen en riesgo, sobre todo no sólo la seguridad, sino las prestaciones y beneficios de los que ya habían venido gozando y que de un tiempo a la fecha se los han escamoteado, como las mismas utilidades, el pago por retiro o jubilación, los cuadros básicos en las distintas áreas de trabajo y muchos otros más que ya no gozan como antes, y como tenemos que acudir hasta el lugar del percance para conocer realmente lo que ocurrió, como y porque pasó, hasta aquí le voy a dejar esta entrega y mañana nos leemos de nuevo, sale.