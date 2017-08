CON / TEXTO POLÍTICO

MARTÍN SILVA PINEDA

TAL y como se tenía previsto, ayer se realizó la 22 Asamblea Nacional del PRI en la Ciudad de México, lo que aquí en este espacio le dimos a conocer con mucha anticipación, incluso algunos capítulos y escenarios que se han dado, y no se si ello o algunas otras cuestiones, como el de llamar a las cosas por su nombre, o incluso el fustigar a funcionarios, políticos y lideres por corruptos, cínicos y sinvergüenzas, es lo que le ha permitido a este espacio tener cada vez más lectores y seguidores porque así nos lo han hecho saber, incluso nos refieren de que algunos otros espacios han ventilado datos, comentarios y hasta términos que nunca habían utilizado y que a raíz de la aparición de esta Columneja lo empezaron hacer, nos comentan que antes en casi todas las columnas políticas leían los mismos temas, como si alguien se los dictara o encomendara y aquí han encontrado apertura, diversidad, información y hasta entretenimiento, pero como que ya estamos pecando de vanidosos y mamones, mejor aquí cierro el comentario de este tema. Y volviendo a la reunión nacional de los priístas, previo a la asamblea de ayer como usted sabe se realizaron Mesas Temáticas para prepararse para el próximo proceso electoral federal, que ya le he informado también en muchas ocasiones, inicia el próximo 8 de Septiembre. Ayer los priístas aprobaron los dictámenes de las mesas, entre ellas la reforma a los estatutos, como al 166 en donde se pedía como requisito al militante que aspirara a la candidatura presidencial tener mínimo 10 años de militancia, además se reformó el artículo 181, al que se le anexó un penúltimo párrafo en el que se precisa la posibilidad de que los ciudadanos simpatizantes con prestigio y fama pública puedan ser postulados por el partido, si mal no recuerdo creo que esto ya lo habían puesto en practica, antes de la reforma, ahí tiene el caso del cantante del Conjunto Musical Primavera, “Tony” MELÉNDEZ que fue postulado como candidato a diputado federal por un distrito de Chihuahua, y creo que así hay otros casos de artistas conocidos que fueron candidateados para asegurar el triunfo, pero bueno hasta aquí le dejo este tema porque si no nos lleva todo el espacio y hay otros asuntos que quisiera abordar, como el caso de la situación difícil en la que se encuentra el PAN en Coahuila en estos momentos, primero porque todo indica que sus argumentos para la anulación de la elección del 4 de junio no prosperarán y la otra en la que lo colocan autoridades emanadas de este instituto político, como el caso de Saltillo, en donde el alcalde, ISIDRO LÓPEZ, se ha visto en vuelto en un grave aprieto por el asesinato del maestro RAFAEL PÉREZ HERNÁNDEZ, por parte de elementos de la Policía Preventiva lo que seguramente le restara puntos.

“CADA uno de nosotros, como miembro vivo del cuerpo de Cristo, esta llamado a promover la Unidad y La Paz”, Papa FRANCISCO.

OTRO asunto que le restara adeptos al PAN es el proceso interno que le iniciaron al alcalde de Monclova, GERARDO GARCÍA CASTILLO, que encabeza una fracción importante del panismo tradicional y moderno en Acción Nacional, que fue acusado por corrupción por un neo panista que llego a la diputación federal por la vía plurinominal y que en la mayor parte de sus actuaciones pareciera que lo que busca es precisamente minar al organismo político que dice pertenecer, como lo es CESAR FLORES SOSA, hasta ahora el trabajo y la labor de GERARDO GARCÍA al frente de la alcaldía tiene muy buena aceptación en la mayor parte de la ciudadanía monclovense que no milita, ni simpatiza con ningún partido político y que ha sido testigo de la obra que ha realizado, porque hay sectores a los que nunca habían llegado quienes pasaron por la Presidencia Municipal que recibieron beneficios de la actual administración que encabeza GERARDO GARCÍA, que esta por finalizar y con la que seguramente tienen un compromiso moral, hay otros temas del ámbito sindical, social y universitario que hemos venido dejando pendiente, pero le prometo que mañana los abordaremos porque ahorita el espacio se nos agotó, así es que mañana nos leemos de nuevo, que tenga un feliz fin e inicio de semana.