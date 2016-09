Pulso sindical

Buen Día…

Los desplantes que personal de confianza hace al sindicalizado es pan de cada día en las Plantas Siderúrgicas, situación que tiene que atenderse por parte de la representación sindical ante Relaciones Laborales…

Sucede en la Planta 2 donde una situación obligo ya a reunirse con el Ingeniero GUSTAVO VIDALES PERCHES Superintendente del Alto Horno, toda vez que han sido muy recurrentes los agravios y actitudes déspotas hacia el trabajador sindicalizado por parte de la jefa de oficina que se llama CLAUDIA VELÁZQUEZ en el departamento en mención, comento DOROTEO DE LA CRUZ HINIOSTROZA vocero del gremio…

Y la verdad es que los trabajadores han exigido al sindicato que se apliquen en poner orden a los desplantes y movimientos que hace a su antojo y conveniencia la jefe de la oficina, en afectación de los trabajadores y la situación de plano ya cayó en el hartazgo…

Indicó el vocero que en anteriores ocasiones EDUARDO JORDAN MANCHA Secretario General de la Sección 288 ha ido a manifestar tales desplantes ante la Gerencia de Relaciones Laborales, incluso han ido a dialogar con ella y no entiende y hace lo que quiere y lo que le da su gana…

La raza del sindicato confía en que tengan resultados de la reunión con el superintendente de Alto Horno toda vez que resulta incongruente que mientras se tiene una buena atención y trato hacia la base trabajadora por parte del mero jefe Licenciado ALONSO ANCIRA y que una jefa de oficina asuma esa postura dejando ver que muy posiblemente este “muy colada”…

Cuestionados algunos trabajadores de Alto Horno aseguraron que la postura es no dañar a la empresa, de ahí que descartan un paro de labores, pero la situación data de mas de un año y ni Relaciones Laborales hace nada al respecto a la actitud que asume hacia el sindicalizado la jefe de oficina CLAUDIA VELÁZQUEZ y esperan que respuesta se da a la reunión que se dio con el sindicato…

Por otro lado la raza de ambas plantas siderúrgicas busca ver acciones por parte del Sindicato Nacional Democrático que dirige SERGIO ROLANDO MEDINA IBARRA en atención a las necesidades que les apremian, trabajadores hacen ver que no se han dejado ver los cuatro Secretarios electos en la Convención Nacional del Sindicato Democrático, como tampoco a los suplentes de cada una de las carteras, incluso hay quien asume que la empresa aun no les da permisos para fungir por lo cual no saben de lo que se trata…

Mientras esto pasa los de la playera roja, el bloque “napista”, se mueve y hace sus reuniones abonando cada falla de los contrarios y encontrando campo fértil en el trabajador que esta a disgusto y de cara a los que viene lo anterior no avizora un buen presagio…

El sindicato de la CTM Frontera, afirmó que no habrá más despidos en la empresa Teksid Hierro de México, por ahora, la crisis ya pasó, mientras tanto la compañía busca establecer nuevos contratos para mantener la producción, dijo JOSÉ DAVID GALINDO MONTEMAYOR…

Añade el dirigente que los Directivos, han confirmado que la situación en la empresa se encuentra estable, se establecieron convenios para que no se reajustara a más gente.

