Pulso Sindical

Fueron pocos priístas los que acompañaron a HEIDI ARMENDÁRIZ a la toma de protesta en la Presidencia Municipal de Monclova donde con aun y con la ausencia de Regidores panistas, la ausencia de Balta el Independiente y la Regidora del PT, por ser la segunda vez tenía que tomarse la protesta como Regidora Plurinominal a la también asesora laboral de el gremio Cetemista de Frontera….

Que fueran pocos priístas, para algunos de los que andaban ahí es una mala lectura, demuestra dijeron que el PRI ya no trae fuerza, será el sereno pero lo que ahí paso fue todo un show, unos contra otros, PRI contra PAN y luego sin luz…

El Regidor Independiente BALTAZAR CISNEROS en su pequeña oficina con la puerta abierta pero a oscuras escuchaba y veía todo el movimiento, “es una incongruencia del Tribunal Electoral violó la ley al darle el reconocimiento a HEIDI ARMENDÁRIZ, no es posible que si una persona no aparece en la lista yo la conozco la lista ahí había 6 Regidores Plurinominales, no se de donde sacaron los magistrados para darle ese reconocimiento”…

En lo sindical trabajadores de Planta 1 de AHMSA que habitan en colonias del Oriente de Monclova se quejaron ante sus representantes sindícales de la falta de servicio de transporte colectivo, el cual no concluye sus recorridos hasta las puertas 1, 3 y 6 de la Siderúrgica.

Se esta complicando el traslado de los que van de tercera y quienes salen de segunda por dichas puertas, dijo HÉCTOR DAVID OROZCO Vocero de la Sección 147.

Precisó que son las rutas Directo-Hipódromo y Calle 11, las que suspenden su servicio de las 21:30 a las 22:30 horas y sólo llegan a un punto de la planta.

Los trabajadores comentan que los choferes no realizan el recorrido completo porque ya no hay pasaje hasta la Planta 1, recortando su recorrido…

DOROTEO DE LA CRUZ HINOSTROZA Vocero de la Sección 288, dijo hay la confianza de nuevos ingresos a la Planta 2 al ponerse en marcha el proyecto del Desgasificado al Vacío, mismo que está en alrededor de un 80 por ciento de su terminado en una Subsección del BOF 2…

Desconoció el número de categorías que vaya a generarse; explicó el proyecto cuya inversión es importante y que son datos que maneja la empresa, vendrá a darle mayor plusvalía al acero…

Lo anterior no es otra cosa que vaciar con más calidad el acero, esperemos que pronto sea la inauguración de esa subsección en el BOF…

Comentó que no se ha entablado una plática para ver que categorías o cuantas categorías va a generar ese Desgasificado al Vacío, se desconoce que tantas de confianza y cuantas sindicalizados…

Con 200 delegados efectivos fue en el Decimosegundo Congreso Ordinario de la Federación Región Centro CTM Monclova como se llevó a cabo la elección para renovar el Comité Ejecutivo siendo ratificado OSVALDO MATA al frente del gremio como Secretario General, Secretarios adjuntos MARIO MARTÍNEZ y JORGE CARLOS MATA, el sindicato representa a electricistas, de la industria embotelladora, del comercio y taxistas…

