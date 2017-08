Acusan a priístas de manipular los programas sociales

Como el de la venta de cemento y materiales a bajo costo

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

ABASOLO, COAH.- Ciudadanos del municipio de Abasolo denunciaron públicamente la manipulación de los programas sociales con la venta de cemento a bajo costo de manera parcial, pues solamente un grupo de personas se ven beneficiadas directamente porque de esta manera tiene manipulados los beneficios la coordinadora de SEDESO en este municipio Erika Rendón Rojas.

Voces inconformes señalan a una nutrida familia de priístas, de donde tienen todos nexos familiares con los propietarios de la Ferretera Ríos, establecimiento a donde va a parar la mayor parte del cemento que llega para beneficio de la ciudadanía, pues toda la familia de este negocio se apunta para acaparar la mayor parte del material de construcción para posteriormente revenderlo.

El precio subsidiado por la SEDESO es de 90 pesos por bulto y quienes tienen acceso a este programa pueden adquirir hasta cinco bultos, situación que en familia en esta última remesa un camión de dicha ferretera fue cargado hasta con 70 paquetes que posteriormente revende a más de 200 pesos.

La ex candidata a la alcaldía por el Partido Acción Nacional Rosa Elia Landeros Lucio, confirmó las versiones realizadas por ciudadanos inconformes en contra de Erika Rendón Rojas, aduciendo que sólo a familias priístas les permiten accesar a este tipo de programas, quienes están necesitadas y no están enlistados es porque no comulgan con el PRI, “la semana pasada vino el Gobernador a inaugurar la remodelación de la iglesia y después de ahí comenzó la venta de cemento pero sólo para priístas , no es parejo para todos,” resaltó la ex candidata.