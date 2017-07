Las concesiones de taxis se otorgaron legalmente

Recordó que el proceso se abrió y se hizo transparente

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera actuó en una forma transparente y legal en la adjudicación de las concesiones de taxis, el procedimiento se hizo de acuerdo a como lo establece la ley y no hay nada que ocultar sostuvo el Secretario del Ayuntamiento, Maurilio Romo Rodríguez.

El funcionario municipal recordó que anteriormente las concesiones de taxis, ni siquiera se convocaba a la ciudadanía como se hizo en esta ocasión y sólo se otorgaban a los mismos funcionarios o sus familiares.

Maurilio Romo, dijo que no tienen nada que esconder y que no han trabajado en “lo oscurito”, como tratan de hacerlo ver algunos concesionarios que no fueron beneficiados porque simple y sencillamente no cumplieron con los requisitos.

“A mí tan sólo me dijeron que convocara a junta extraordinaria, la hicimos el jueves a las tres de la tarde, yo les llamé a los regidores y fue rápida porque sólo se trató y aprobó lo que la Comisión de Transporte había dictaminado”, dijo.

Mencionó que no hay razón para que estén alegando de que las cosas se realizan mal, pues esta administración han estado trabajando lo más transparente posible, y si la junta se realizó de manera extraordinaria, fue por los tiempos que manejan con el juez.

Reconoció que el día de ayer habían acudido a su oficina concesionarios, para exigirle copia de la lista de los agraciados, la cual dijo que se hizo publica y se envió también para que se publicara en el Diario Oficial del Estado.

Por último Maurilio Romo, dijo que ahora el proceso que sigue es darla a conocer en los periódicos locales la lista, además de que los agraciados pasen a las cajas de Tesorería para pagar y seguir con el curso de este proceso.