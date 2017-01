Muerte de motociclista destapa corrupción en Seguridad Pública

No se aseguró al conductor de la camioneta involucrada en el percance, y la identidad no fue revelada a la Policía Investigadora

REDACCIÒN/EL TIEMPO

FRONTERA, COAH.- El motociclista que participó en un desigual encontronazo en calles de la Zona Centro de Ciudad Frontera perdió la vida víctima de las serias lesiones con las que resultó en la cabeza, dejando a las autoridades municipales en un grave problema, ya que los uniformados que tomaron conocimiento del percance alteraron el peritaje, estableciendo como responsable al hoy occiso y no aseguraron al conductor de la pick up que resultó involucrada aun percatándose del estado de gravedad en el que se encontraba el jinete del caballo de acero.

Aunque tras el accidente, las autoridades no revelaron la identidad del lesionado, este fue identificado por sus familiares como Pedro Del Bosque Escobedo, quien lamentablemente, la madrugada de ayer, cerca de las 03.35 horas perdió la vida en la Clínica 7 del Seguro Social, a consecuencia de las serias lesiones con las que resultó al golpearse fuertemente en la cabeza.

No fue hasta la mañana de ayer cuando los detectives de la Policía Investigadora del Estado arribaron al nosocomio para dar fe de la muerte de Del Bosque Escobedo, por lo que al ser informados sobre que este había sufrido un accidente en la Ciudad del riel, los detectives de la PGJE acudieron hasta el departamento de Seguridad Pública en dicho municipio para indagar sobre el accidente que dejó fatales consecuencias, descubriendo que no sólo que no tenían asegurado al conductor de la camioneta involucrada en el percance, sino que además, su identidad no les fue revelada.

Trascendió que aunque los oficiales asignados al departamento de Control de Accidentes que tomaron conocimiento del choque entre la camioneta Nissan NP300, con rótulos de la empresa AMN, suscitado la mañana del pasado martes sobre el cruce de las calles Oriental con La Paz, en la Zona Centro, se mantuvieron herméticos y se limitaron a decir que el responsable era el motociclista, resultando ser lo contrario.

Fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguraron que se iniciaría una investigación en torno al fatal accidente que le arrebató la vida a Pedro debido al mal proceder de las Autoridades

Municipales, quienes no sólo, presuntamente, alteraron el peritaje del accidente, sino que además desaparecieron al conductor de la camioneta.

Como fue del dominio público, el accidente que dejó mal herido al motociclista se registró cuando el conductor de la camioneta Nissan estaquitas, le salió al paso; aunque socorristas llegaron al lugar para atender al lesionado, este murió alrededor de 18 horas más tarde en el hospital.