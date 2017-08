‘O no quieren trabajar o desconocen la Ley’

Señala el dirigente de la CNC en Castaños

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. “Los Agentes del Ministerio Público no quieren hacer su trabajo, no conocen la ley o de plano están a favor de los que hacen daño,” sentenció el dirigente municipal de la CNC José Castillo acusando una mala participación del Ministerio Público en la audiencia por abigeo y de ahí los malos resultados.

El Dirigente campesino dijo que son muchas las cabezas de ganado que se han robado no sólo en el ejido El Zago sino en la mayoría de las comunidades rurales y también muchas las denuncias que se han interpuesto en el Ministerio Público, pero es esta dependencia la que no ha integrado correctamente los expedientes.

“Los Agentes del Ministerio deben hacer un buen trabajo en la integración de los expedientes pero no lo hacen como debe ser y de ahí es que no hay buenos resultados, el juez no tiene los elementos para determinar alguna pena”.

Destacó hay muchas denuncias y sólo se esta exponiendo ante el juez el robo de un becerro, porque en las demás no se ha hecho el trabajo de integración para judicializarlas.

El Dirigente de la CNC dio a conocer que desde la semana pasada y a raíz que esta peleando junto a los ejidatarios castigo para quienes han robado ganado y al Ministerio Público exigiendo se haga un buen trabajo, ha recibido amenazas de muerte mediante su celular y hasta en el teléfono de su vivienda, situación que aseguró no lo frenará.

Esto será expuesto ante el Gobernador y el Procurador de justicia el próximo 17 de agosto en una reunión que van a sostener con los 24 comisariados ejidales.