“Con Peña Nieto no, a Los Pinos no”, dice Fher de Maná

Maná regresa a las grandes arenas de Estados Unidos con su “Latino Power Tour”, una gira musical que lleva más allá su activismo político para empoderar a los votantes latinos de frente a las elecciones presidenciales de noviembre.

Durante una entrevista Fher Olvera, el vocalista, dijo que a diferencia de su visita a la Casa Blanca, no iría a Los Pinos en México.

La agrupación mexicana este año se presentó ante el presidente Barack Obama como parte de las celebraciones del 5 de Mayo en la Casa Blanca. Con Obama habían tenido un acercamiento desde que el equipo de campaña del mandatario les pidió su apoyo para su segundo periodo. Olvera dijo que pusieron como condición platicar con él, aunque fuera unos minutos, sobre migración. Al final lograron charlar por más tiempo.

“Hubo una buena relación y nos dijo si ganamos me encantaría invitarlos a la inauguración ahí en Washington”, recordó Olvera.

Obama ganó y ellos estuvieron en la capital. Otra ocasión en la que Olvera y Obama se encontraron fue cuando Carlos Santana recibió el premio del Centro Kennedy por sus contribuciones a la cultura, e invitó a Olvera a la ceremonia. En la fiesta del 5 de Mayo, Obama incluso les mostró a sus perros.

“Sabe que Maná lleva muchos años en esta batalla de pelear por los derechos de los latinos y de los inmigrantes”, dijo Olvera.

Señaló que si la invitación fuera para tocar en la residencia presidencial mexicana, la historia sería muy diferente.

“Con Peña Nieto no, a los Pinos no”, dijo contundente el cantante. “Nosotros no estamos contentos con lo que sucede aquí en México, no tenemos mucho que ir a hacer ahí”.

Acerca del voto latino, el líder de la banda expresó:

“Los latinos cuando más debemos estar es ahora, cuando más debemos votar para ejercer su poder”, dijo el vocalista de Maná, Fher Olvera, en una entrevista telefónica. “La buena noticia es que el voto de cada latino vale lo mismo que el de Bill Gates, que el de Trump, que el de Obama y que el del hombre más rico, todos valen igual y ahí ejercen el poder”.

La gira comenzó el viernes en el Viejas Arena de San Diego, donde agotaron las entradas y donde concluirá su recorrido el 18 de noviembre, tras 25 presentaciones que los llevarán por Nueva York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Las Vegas, Houston y Dallas, entre otras ciudades.

El miércoles, la banda estrena el cortometraje documental “On The Road To The Latino Power Tour” a través de Tidal.com. Se trata de una mirada íntima a la vida durante la gira con la que el grupo, que completan Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, recorre su historia desde sus inicios hasta el Latino Power Tour. Dirigido por los argentinos Hermanos Dawidson, se filmó durante las fechas de la gira “Cama incendiada” en Argentina y Perú.

“Maná: On the Road to the Latino Power Tour” culmina con un mensaje de la banda a todos los latinos quienes pueden ser agentes de cambio a través de su voto.

Maná, creada en Guadalajara en 1986, ha vendido cerca de 40 millones de discos y ha sido galardonada con cuatro Grammy y ocho Latin Grammy. En febrero develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En cuanto al repertorio del “Latino Power Tour”, que cuenta con un equipo de producción mexicano, argentino y brasileño, Olvera adelantó que tratarán de contar toda su historia. También incluirán una sección acústica en sus presentaciones.

“Es un setlist que está muy padre porque abarca todos los álbumes, desde ‘¿Dónde jugarán los niños?’ hasta este de ‘Cama incendiada”’, dijo.

Quizá los fans podrán escuchar “Labios compartidos”, uno de sus éxitos que cumple su primera década de vida.

“Esa canción la hice hace 10 años para la chica con la que andaba. Sucede que me vuelve a pasar seis años después”, dijo Olvera. “Te voy a decir una conclusión y no nada más es de las mujeres que nos están poniendo el cuerno a los hombres, también es de acá para allá. Lo que ha sucedido es que las redes sociales han potenciado este tipo de asuntos, ahora esta herramienta facilita la cantidad y la velocidad. …Creo que ‘Labios compartidos’ va a tener mucha vigencia porque las cosas están cambiando”.

Por otro lado, Maná no se cierra a los nuevos artistas. Su versión en reggae de “De pies a cabeza” con Nicky Jam ha sumado 2,5 millones de vistas en YouTube desde su estreno a mediados de agosto y ascendió rápidamente posiciones en la lista Hot Latin Songs de Billboard, aunque algunos admiradores los criticaron por alejarse del rock.

“Un artista tiene que explorar y experimentar. … Tú no puedes decirle a un pintor todo el tiempo échale azul o todo el tiempo haz cubismo”, dijo Olvera. “Lo que no se vale es traicionarte y aquí no fue una cuestión de la compañía, la compañía ni sabía lo que estábamos haciendo, no hay tampoco una imposición de parte del management”.